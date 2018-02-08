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Adana burması çalan hırsızlar yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 09:49 | Son Güncelleme

Adana’da bir eve girip 35 bin lira değerinde 9 Adana burması çalan 1’i çocuk 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’ndeki apartman dairesinin kapı göbeğini kırarak içeri giren hırsızlar, yatak odasında bulunan 35 bin lira değerindeki 9 adet Adana burması bileziği çaldı.

Adana burması çalan hırsızlar yakalandı

Adana’da bir eve girip 35 bin lira değerinde 9 Adana burması çalan 1’i çocuk 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’ndeki apartman dairesinin kapı göbeğini kırarak içeri giren hırsızlar, yatak odasında bulunan 35 bin lira değerindeki 9 adet Adana burması bileziği çaldı. Kaçan hırsızların sokak içerisine park ettikleri otomobile binerek ayrılması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Hırsızlık olayını fark eden ev sahibi, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip otomobilin plakasından şüphelilerin kimliğini tespit etti.
Kısa sürede yakalanan Musa O. ve S.E. emniyete götürüldü. Zanlılara ayrıca, görevli polis memuruna direnmek ve uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Polis şimdi çalınan altınları bulmaya çalışıyor.

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