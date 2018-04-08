Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana Büyükşehir Belediyesinin at arabalarını yasaklaması, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere Adana kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Ancak kararın ardından iki Adanalı yasağı at arabasını kanaldan yürüterek deldi.
Belediye'nin at arabalarını şehir içinde yasaklaması yasaklaması üzerine, iki kişinin at arabasıyla kanalda gezdiği görüldü.
Adana Belediyesi'nin resmi hesabıysa bu görüntüleri 'KANALDA DA YASAK' diyerek paylaştı.
İşte o tweet:
Şikayet yağıyor! Özel hastanelerin yeni uyanıklığı!
Türkiye'yi sarsan kazada yeni detaylar ortaya çıktı! Kaza anında yalıda bulunanlar dehşet anlarını anlattı!
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Sürücü kursunda dehşet!
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum