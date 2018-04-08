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Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:32 | Son Güncelleme

Adana kent merkezinde DSİ'ye ait sulama kanalında at arabasıyla ilerleyen gençlere, Adana Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı geldi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 'çılgın Adanalılar'a uyarı: Kanalda da yasak!

Adana Büyükşehir Belediyesinin at arabalarını yasaklaması, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere Adana kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Ancak kararın ardından iki Adanalı yasağı at arabasını kanaldan yürüterek deldi.

Belediye'nin at arabalarını şehir içinde yasaklaması yasaklaması üzerine, iki kişinin at arabasıyla kanalda gezdiği görüldü.

Adana Belediyesi'nin resmi hesabıysa bu görüntüleri 'KANALDA DA YASAK' diyerek paylaştı.

İşte o tweet:

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adana DSİ at arabası sulama kanalı İtalyan Sahil Güvenlik

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