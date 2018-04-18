HABER

Adana'da akılalmaz kaza! Ağaçta asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 01:53 | Son Güncelleme

Adana’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil ağaçta asılı kaldı. Sulama kanalına düşmekten son anda kurtulan araçtaki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş yolu civarında bulunan kanal boyunda meydana geldi. İbrahim Zümrütçü kullandığı 01 KF 392 plakalı otomobiliyle virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini yitirdi. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç şarampole devrildi.

Şarampole devrilen araç ağaçta asılı kalarak kanala düşmekten son anda kurtuldu.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Araç içerisinde bulunan Gülda Kuş, Fatma Kuş ve Suriye uyruklu Ali Elali çevredeki vatandaşlar yardımıyla araçtan çıkartıldı. Sürücü Zümrütçü ise araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri yaklaşık 15 dakika süren kurtarma çalışmaları sonrasında Zümrütçü’yü çıkartıp ambulansa bindirdi.

Zümrütçü’nün durumun ağır olduğu öğrenilirken diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(İHA)

E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!
Uçakta dehşet anları: Ölü ve yaralılar varUçakta dehşet anları: Ölü ve yaralılar var
E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!E-5'i kilitleyen zincirleme kaza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası AĞAÇ

En Çok Okunan Haberler

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan flaş erken seçim açıklaması

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Meral Akşener erken seçim için meydan okudu

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

AK Parti erken seçim konusunda kararını verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Pamukkale'yi 2 saate 7 bin kişi ziyaret etti

Pamukkale'yi 2 saate 7 bin kişi ziyaret etti

Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Denizli'de kaza sonrası ikiye bölünen araçtan emniyet kemeri sayesinde sağ çıktılar!

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Antalya'da fuhuş operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Pompalı tüfekle eşini öldürdü mahkemede gözyaşlarına boğuldu!

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

Fatih'te otele silahlı baskın! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.