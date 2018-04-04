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Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Adana’da operasyon için gittikleri evde kimsenin olmadığını düşünüp geri dönerken bacadan duman çıktığını gören polis ekipleri, kapının 5 kilidini kırıp içeri girdiğinde torbacıları uyuşturucuyu sobada yakarken yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde bir evde satış için uyuşturucu hazırlandığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis kapıyı çaldı ancak kapıyı kimse açmadı.

KAPIYI KİMSE AÇMAYINCA GİDİYORLARDI Kİ...

Polis uzun süre kapıyı çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca kimsenin olmadığını düşünerek gitmeye hazırlanırken, bacadan duman çıktığını fark etti.

'25 DERECEDE SOBA MI YAKILIR?' DEYİP...

Polis 25 derece hava sıcaklığında sobanın yanmayacağını düşünerek zanlıların uyuşturucu yaktığını tahmin edip koçbaşını getirerek uzun uğraştan sonra 5 kilidi bulunan kapıyı kırıp içeri girdi.

SKUNK YAKIYORLARDI

Polis zanlıları genetiği değiştirilmiş ’skunk’ ismi verilen esrarı sobada yakarken yakaladı. Polis sobadaki ateşi söndürüp sobanın kovasını dışarı çıkartarak 23 paket skunk'a el koydu.

Polis evde bulunan Ramazan K. (36), Metin A. (37), Cumali A. (20), Murat Y. (45), Hasan T.(31), Azada A. (29) ve Bayram K.’yi (20) gözaltına aldı.

KAPIDA 5 KİLİT VARDI

Zanlılardan Ramazan K. ve Metin A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan; diğerlerine ise uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Zanlılardan Cumali A. ise tutuklandı. Polis evde yaptığı incelemede zanlıların kapıya ek olarak 4 kilit daha yaptığını, kapının kendi kilidiyle birlikte 5 kilidi olduğunu belirledi.

YANMAYAN SOBADA 5 BİN HAP!

Polisin yaptığı başka bir baskında ise yanmayan soba içinde 5 bin hap ele geçirildi. Evdeki Ali K. (39) ve Bahar Y. gözaltına alındı. Ali K. tutuklanırken, Bahar Y. savcılıktan serbest kaldı. (İHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adana da sıradan bir gün
biz Adana'yı böyle seviyoruz.
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