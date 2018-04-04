Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde bir evde satış için uyuşturucu hazırlandığı ihbarını aldı. Eve baskın düzenleyen polis kapıyı çaldı ancak kapıyı kimse açmadı.

KAPIDA 5 KİLİT VARDI

Zanlılardan Ramazan K. ve Metin A. hakkında uyuşturucu kullanmaktan; diğerlerine ise uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Zanlılardan Cumali A. ise tutuklandı. Polis evde yaptığı incelemede zanlıların kapıya ek olarak 4 kilit daha yaptığını, kapının kendi kilidiyle birlikte 5 kilidi olduğunu belirledi.

YANMAYAN SOBADA 5 BİN HAP!

Polisin yaptığı başka bir baskında ise yanmayan soba içinde 5 bin hap ele geçirildi. Evdeki Ali K. (39) ve Bahar Y. gözaltına alındı. Ali K. tutuklanırken, Bahar Y. savcılıktan serbest kaldı. (İHA)