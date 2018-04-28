Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ü. ile Bedriye K. (22) 6 yıl önce evlendi. Çift, dünyaya yüzde 50 zihinsel engelli olarak gelen kız bebeklerine ‘Ayşe’ ismini verdi. Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift 2015 yılında boşandı ve mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi.

Anne Bedriye K. çocuğuna bakamayınca ona bakması için L.U. isimli bir kadınla aylık bin liraya anlaştı. Ancak aradan 1.5 ay geçmesine rağmen Bedriye K. kızını ne aradı, ne sordu, ne yanına geldi, ne de bakıcıya para verdi. Bunun üzerine L.U. anneyi arayıp kızını almasını istedi.

Anne parayı vereceğini söyleyip oyaladı ancak bir türlü ne para verdi, ne de geldi. L.U. bu kez de kızın babasına ulaşıp engelli çocuğunun 1.5 aydır kendisinde olduğunu, eski eşinin para vereceğini söylediğini ancak vermediğini belirtip kızı gelip almasını istedi. Baba da kızı almayacağını, yurda vermesini istedi. L.U. anne ve babanın bu duyarsızlığı karşısında kız çocuğunu polis merkezine götürüp durumu anlattı.