Adana'da çöpe atılan bebek mahalleyi ayağa kaldırdı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi 21026 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan Ahmet Sır (12) bir ev ile bahçe arasında kalan ve çöplerin atıldığı yerden ses geldiğini fark etti. Çocuk, önce sesin kedi sesi olduğunu zannetti ancak daha sonra bebek ağlaması duyunca hemen sesin geldiği yere gitti. Ahmet Sır, çöplerin arasında kağıt üzerinde çıplak bir erkek bebek olduğunu görünce hemen mahalledeki kadınlara haber verdi. Olay yerine gelen Şefika Tanırgan bebeği alıp Hanım Yalyanç'ın evine götürdü. Yalyanç çıplak olan bebeği hemen giydirdi.

MAHALLE SAKİNLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU



İHA'nın haberine göre mahalleli hemen bu durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada, bebeğin sokağa çıplak halde atıldığını öğrenen mahalle sakinleri Yalyanç'ın evine geldi. Meryem Yuvanç ile yanındaki kişi, "Hayvan bile yavrusunu bırakmıyor, bu nasıl bir annelik" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Hanım Yalyanç ise bebeğin erkek olduğunu göbek bağının bile kesilmediğini yeni doğmuş bir bebek olduğunu görgü şahitlerinin bir kadının bıraktığını söylediğini kaydetti.