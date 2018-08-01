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Adana'da demiryolu üzerinde alkol alan kişiye tren çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 04:34 | Son Güncelleme

Adana'da demiryolu üzerinde alkol alan Mustafa Özkaya'ya (44), tren çarptı. Özkaya, kazada ağır yaralandı.

Olay, Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarındaki demiryolu üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, raylar üzerinde alkol alan Mustafa Özkaya, Ceyhan istikametine giden 18 vagonlu yük trenini fark etmedi.

20 METRE SONRA DURABİLDİ

Makinistin demiryolu üzerinde oturan Özkaya'yı fark etmesi üzerine korna çalıp durdurmaya çalıştığı tren, çarptıktan yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan Özkaya'yı görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken Özkaya, Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Özkaya'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA / İHA)

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