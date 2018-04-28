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Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 10:37 | Son Güncelleme

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı.

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Cep telefonuyla Emniyet Müdürlüğü binasının fotoğraflarını çeken bir kişinin minibüsle bölgeden uzaklaştığı ihbarını alan polis çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheli aracı merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Kayadelen Camisi önünde park halinde buldu.

Bölgede çalışma yapan ekipler, araç sürücüsü Suriyeli Haccı Işhadel’i gözaltına aldı.

Işhadel'in cep telefonunda yapılan incelemede, emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafları bulundu.

Şüpheli Işhadel, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi. (AA)

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adana Emniyet Müdürlüğü Suriyeli

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ÜLKEDEKİ HAİN TERÖRİSTLER YETMEDİ BİRDE BU SURİYELİ ALÇAKLAR!!! YETER YAHU EY ANKARADAKİLER!!!!
Bravo polise ve duyarli adana halkina
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