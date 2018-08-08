Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Adana’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğu aracın çarpması sonucu hayatı kaybetti.
Kaza, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Rahmi Öner ile birlikte ekmek almak için evden çıkan Meryem Öner'e (7) karşıdan karşıya geçerken hızla gelen O.D. yönetimindeki 01 HT 478 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öner, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan sürücü O.D. polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Öte yandan feci kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
(İHA)
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'ten flaş Türkiye ve Brunson açıklaması!
Heyet yola çıktıktan sonra Türkiye ile ABD arasında kritik temas
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'den polislere uyarı: En ufak hatanızda sizi öldüreceğim!
MEB'den liselere yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Kılıçdaroğlu'nun 'ikizine' yeni görev! İşte Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili'nin yeni görevi!
Şanlıurfa'da simit satan çocuğu halk otobüsünde kemerle dövdü! Sosyal medyada büyük tepki!
Sinirli motosikletli seyir halindeki aracı tekmeledi! Sonrası korkunç...
İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!
CHP'de kurultay krizini derinleştirecek açıklama
Bin 800 yıllık yönetim merkezi tarihe ışık tutuyor
Birtney Spears'tan nefes kesen direk dans şovu
Son dakika! AK Parti'nin yarısı yenileniyor
İşte bu yılın en çok satan telefonları... Peki hangi marka telefon ne kadar ilgi görüyor?
WhatsApp grup aramaları özelliği ile güncellendi!
Okuyucu Yorumları 2 yorum