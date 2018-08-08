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Adana'da feci kaza! 7 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 00:32 | Son Güncelleme

İstanbul Sancaktepe'de kamyonetin altında kalarak feci şekilde yaşamını yitiren üç yaşındaki Adem Örde'nin ardından bir acı haber de Adana'dan geldi. 7 yaşındaki Meryem Öner, karşıdan karşıya geçtiği sırada aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki kız çocuğu aracın çarpması sonucu hayatı kaybetti.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağabeyi Rahmi Öner ile birlikte ekmek almak için evden çıkan Meryem Öner'e (7) karşıdan karşıya geçerken hızla gelen O.D. yönetimindeki 01 HT 478 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öner, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

meryem

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Olayın ardından gözaltına alınan sürücü O.D. polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan feci kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası korkunç kaza

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ŞOFÖR ÇOK TEHLİKELİ ŞEKİLDE SÜRATLİ. ÖLÜME SEBEBİYETİ NEDENİYLE HİÇBİR İNDİRİM YAPILMAKSIZIN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASININ YANISIRA TAHLİYE TARİHİNDEN İTİBAREN EHLİYETİNE EN AZ ON YIL SÜREYLE EL KONULMASI GEREKİR. BU TRAFİK TERÖRİSTLERİNE ASLA TAVİZ VERİLMEMELİ. SÜRATİ EN AZ 120 - 130 ARASI. BÖYLE BİR YOLDA SAATTE 50 KM Yİ AŞMAMALIYDI.
canım ya kıyamam :(((
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