Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde devriyeye çıkan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 01 BJA 38 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki şüphelilerin Regülatör Köprü'den geçerek merkez Yüreğir ilçesi istikametine kaçtığının anons edilmesi üzerine Girne ile Hacı Sabancı bulvarlarındaki kavşak polisler tarafından kapatıldı.

Polisin önlem aldığını fark eden otomobildeki 3 zanlı, kavşağa yakın bir noktadan ara yola girerek D-400 karayoluna doğru ilerledi. Buradan Ceyhan ilçesine doğru giden şüpheliler, İncirlik uygulama noktasındaki polislere de yakalanmadan kaçmaya devam etti.

KAÇARKEN POMPALI TÜFEĞİ YOL KENARINA ATTILAR

Şüphelilerin kaçış güzergahına göre merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Kavşağı'nda önlem alan ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili, yola attıkları kapanla durdurdu.

Takibe alındıktan sonra 20 kilometre kaçan zanlıları araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, yaptıkları ilk aramalarda otomobilde bir pompalı tüfeğe ait boş fişek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, zanlıların Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir evin kurşunlanması olayına karıştıklarını tespit etti. Aracın kaçış güzergahında da arama yapan ekipler, şüphelilerin yol kenarına attığı pompalı tüfeği buldu.

Gözaltına alınan zanlılar ile detaylı arama yapılacağı bildirilen otomobil, İncirlik Polis Merkezine götürüldü.

(AA)

