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Adana'da gece yarısı korkunç olay! Yengesini boğarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2018 05:55 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahsın yengesini boğarak öldürdüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gökgöz Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmayan Şadi Erdem (65) adlı şahıs aynı evde yaşadığı yengesi Rahime Erdem’i (67) boğarak öldürdü. Yakınları tarafından evde hareketsiz vaziyette bulunan Rahime Erdem'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de Erdem'in öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Rahime Erdem'in kardeşi Emine Solmaz, en küçük kardeşinin kendisini aradığını, ablasının akli dengesi yerinde olmayan kayınbiraderi tarafından boğularak öldürüldüğünü haber verdiğini, bunun üzerine ağabeyi ve yakınları ile hemen ablasının evine gittiğini söyledi. Solmaz, ablası Rahime Erdem'in hayatını kaybettiğini ve akli dengesi yerinde olmayan kayınbiraderinin de aynı evde bulunduğunu kaydetti. Ablasını hastaneye götürmek istediklerini ancak geç kaldıklarını sözlerine ekledi.

Olayda hayatını kaybeden Rahime Erdem'in cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana cinayet

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