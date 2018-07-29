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Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2018 16:39 | Son Güncelleme

Adana'da, emekli polis 55 yaşındaki Talip Çelik, bir kafeteryada otururken kayın biraderi 50 yaşındaki İsmet Avcı'nın yanına giderek, önce elini sıkıp yanaklarından öptü, sonra aralarında çıkan tartışmada tabancasıyla vurarak öldürdü. Olay sırasında kafeteryada bulunanların çocuklarını da alıp panik halinde kaçması, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Turgut Özal Bulvarı Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Emekli polis Talip Çelik, bir süre önce borç verdiği kayınbiraderi İsmet Avcı'yı arayıp, parasını istedi. İddiaya göre olumsuz yanıt alan Talip Çelik, İsmet Avcı'nın bir kafeteryada olduğunu öğrenip, bu kez yüz yüze konuşmak için yanına gitti.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YÜRÜYEREK OLAY YERİNDEN AYRILDI

Masada oturup dondurma yiyen Avcı'nın yanına gelen Çelik, kayınbiraderinin elini sıkıp yanaklarından öptü. İkili arasında geçen kısa konuşmanın ardından tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran Çelik, Avcı'ya ateş etti, ardından da hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden yürüyerek ayrıldı.

KAFETERYADA PANİK ANLARI

Bu sırada kafeteryadaki diğer müşteriler, masalarından panikle kalkarak sağa sola kaçıştı. Dondurma yiyen bazı aileler de çocuklarını kucaklayıp, kafeteryayı hızla terk etti. Tüm bu yaşananlar güvenlik kamerası kaydına yansıdı.

Bir süre yerde oturan yaralı Avcı ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Talip Çelik ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ah be dayıcım değer mi ahiretini yakmaya. Bugün en kötü emekli polis aylığı 3bin 3bin5yüz arası durumun çok mu kötüydü. Verseydin mahkemeye keşke
Onu gören değil, kafeteryada bulunanlar kaçmaya başladı. Hatta herkes kaçmadı. Olayı kaydedenler ve yaralının başucunda toplananlar var...
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