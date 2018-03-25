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Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:07 | Son Güncelleme

Adana’da 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisini okul sokağında boğazını keserek öldüren 17 yaşındaki zanlının cinayeti, Facebook’tan sevgilisini etiketlediği için işlediği ortaya çıktı.

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Tamer Salman, disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) tarafından okul önünde boğazı kesildi. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, zanlı da polis tarafından kısa sürede yakalandı. Önce Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı yaşı küçük olduğu için daha sonra çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan Ö.T.'nin, Tamer Salman'ın sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını etiketlediğini gördüğünü bu nedenle tartıştıklarını belirterek, “Tamer, o kızı ben de seviyorum etiketlerim sana ne” dediğini bu nedenle de bıçağı rastgele salladığını daha sonra da kaçtığını söylediği öğrenildi.

Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. Hayatını kaybeden Tamer Salman'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Salman, Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Facebook cinayet

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Şu şehri silin şu haritadan ya da duvar örün pislikleri dışarı sıçramasın
@hakan.akay45 ne yani öteki yerler ne, onlarda pislik kusra bakma
yeni adana yine adana
Gazeteler 3. sayfalarini adana icin ayirmalilar. Tek basina Adana haberleri doldurur zaten o sayfayi
bütün bunlar akp, chp, iyi parti ve Türk halkının suçu
ergenlik uğruna hayatının en büyük gerizekalılığını yapmış. yazık.
BEN ADANALI DEĞİLİM AMA BUNLARIN ÇOĞU ADANALI DEĞİL YERLİ HALK DEĞİL ORDAN BURDAN GELİP YERLEŞENLER ADANAYI KİRLETENLER ONLAR
yukarıda yorum yapan şahsiyetler adana göç alan bir şehir fazlasıyla karışık toplumlar yaşıyor böyle olayların fazla olması normal adanaya laf atacağıniza neden adanada böyle şeyler oluyor diye sorgulayın. has adanalı olarak adanaya uzaktan dil uzatma klavye delikanlılığı yapmayın buyrun adanaya gelin bekleriz yerse...
pardon birde mhp nin
çoluk çocuğu masumları adam gibi adamları al memleketten etrafını sar at bi atom bombası bitsin iş
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