Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Tamer Salman, disiplinsiz hareketlerden dolayı okuldan atıldığı öğrenilen Ö.T. (17) tarafından okul önünde boğazı kesildi. Özel bir hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybederken, zanlı da polis tarafından kısa sürede yakalandı. Önce Adana Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı yaşı küçük olduğu için daha sonra çocuk şube müdürlüğüne teslim edildi. Burada ifadesi alınan Ö.T.'nin, Tamer Salman'ın sosyal medyadan sevgilisinin fotoğrafını etiketlediğini gördüğünü bu nedenle tartıştıklarını belirterek, “Tamer, o kızı ben de seviyorum etiketlerim sana ne” dediğini bu nedenle de bıçağı rastgele salladığını daha sonra da kaçtığını söylediği öğrenildi.
Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklandı. Hayatını kaybeden Tamer Salman'in cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Salman, Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi. (İHA)
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