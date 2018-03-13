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Adana'da kan donduran olay! Omuz atan genci öldürdü, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 10:28 | Son Güncelleme

Adana'da sokakta yürürken kendisine omuz attığını ileri sürdüğü şahsı 4 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1135 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre sokakta yürüyen Doğan T.'ye (29) Bedirhan Taşkömür omuz attı. İki genç arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak Doğan T. evine gidip ekmek bıçağı alarak olay yerine geldi. Burada Bedirhan Taşkömür’e tekrar saldırıp kalbinden, başından, boynundan ve belinden bıçaklayan Doğan T. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Yaralıyı motosiklet ile hastaneye götürmeye çalıştılar

Bu arada ağır yaralanan Taşkömür'ü ise arkadaşları motosiklete bindirip hastaneye yetiştirmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da durumu ambulansa haber verdi. Ambulansı yolda gören arkadaşları bir süre sonra yaralıyı ambulansa sevk etti. Adana Devlet Hastanesine götürülen Taşkömür yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşkömür'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Cinayet dedektifleri zanlıyı hemen yakaladı

İHA'nın haberine göre olay üzerine mahalleyi abluka altına alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri Doğan T.'yi bulmak için operasyon başlattı. Zanlı kısa sürede saklandığı evde cinayet dedektifleri tarafından yakalandı. Emniyete getirilen zanlının sorgusunda şahsı mahalleden tanıdığını ancak bir husumeti olmadığını yolda giderken kendisine omuz attığını belirterek, "Bana omuz attı sonrada beni dövdü. Ben de eve gidip ekmek bıçağını alarak onu bıçakladım. O mahallenin kabadayısıydı. Ancak öldürdüğüm için pişmanım" dediği öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Doğan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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adana bıçaklama Bedirhan Taşkömür

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Her mallede semtte bu tip potensiyel toplum düşmaları var. Eğitimli muhtarlar bu sosyapatları önleyici hizmetlere bildirmeli ve hiç kimseye zarar vermeden gereken yapılmalı.Şu an bu durum cezaevinde çıkışın yine aynı şekilde birini yok yere öldüreceği aşikar.Yasalar masum vatandaşı korumuyor nedense AB yasaları bize uymuyor güncellemeyi bu konuda yapmak daha doğru.
bir pislik temizlenmiş..
Ellerin dert görmesin, bu tür psikopatların yaşamaya hakkı yok.
Adana klasiği...
Aileler çocuk yetiştiremiyor emniyet büyük bir birim oluşturmalı küfür edeni pis ve sakallı gezeni ilk uyaracak ikinci defa ceza kesilecek üçte cezacezaevine atıp 6 ay tuvalet yol hamballık işinde çalıştıracak dörtte dayak ve işkence beşte ....
adana pislikleri kendilerini temizliyor
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