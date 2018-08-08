Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

Olay, Seyhan İlçesi Alidede Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede kentsel dönüşüm kapsamında, yıkılması gereken bir katlı müstakil ev için mahalleye kepçe geldi. Evleri yıkılacak olan iki kişi, mahallede adeta terör estirdi. Yıkım ekipleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR
Olay yerine gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen iki şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıslar ikna olmadı. Bir kişi, üzerine astığı Türk bayrağı ile ‘Deveden büyük fil var’ diyerek evlerine yıkmaya çalışan belediye kepçesine tepki gösterdi. Üzeri yarı çıplak diğer kişi ise pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açarak korku dolu anlara sebep oldu. Pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra o kişi daha sonra ‘Rambo’ bıçağı denilen kesici aletle yaklaşan polislere tepki gösterdi.
TEK SÖZÜYLE İKNA ETTİ
Daha sonra mahallelerinde oturan yaşlı bir kadın, şahıslara ‘İnin aşağı müteahhit ev verecek bizlere’ demesi üzerine şahıslar ikna oldu. Polis iki şahsı gözaltı aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)
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