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Adana'da kentsel dönüşüm gerginliği! Terör estirdiler... Her şeyi o bitirdi!

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Adana'da kentsel dönüşüm için evlerini yıkmaya gelen kepçeyi gören iki kişi, pompalı tüfekle ateş açıp şehrin göbeğinde terör estirirken, yaşlı bir kadının bu sözünü duyan şahıslar ikna oldu: İnin aşağı müteahhit ev verecek bizlere...

Olay, Seyhan İlçesi Alidede Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede kentsel dönüşüm kapsamında, yıkılması gereken bir katlı müstakil ev için mahalleye kepçe geldi. Evleri yıkılacak olan iki kişi, mahallede adeta terör estirdi. Yıkım ekipleri ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen iki şahsı ikna etmeye çalıştı. Ancak şahıslar ikna olmadı. Bir kişi, üzerine astığı Türk bayrağı ile ‘Deveden büyük fil var’ diyerek evlerine yıkmaya çalışan belediye kepçesine tepki gösterdi. Üzeri yarı çıplak diğer kişi ise pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açarak korku dolu anlara sebep oldu. Pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra o kişi daha sonra ‘Rambo’ bıçağı denilen kesici aletle yaklaşan polislere tepki gösterdi.

TEK SÖZÜYLE İKNA ETTİ

Daha sonra mahallelerinde oturan yaşlı bir kadın, şahıslara ‘İnin aşağı müteahhit ev verecek bizlere’ demesi üzerine şahıslar ikna oldu. Polis iki şahsı gözaltı aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Kentsel Dönüşüm pompalı tüfek

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