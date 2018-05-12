Adana'da korkunç olay! Küçük Ali Ömer dikkatsizlik kurbanı

Olay, Küçük Kırım Mahallesi 524 sokakta meydana geldi. İddiaya göre İslam D. aracını park etmek için geri manevra yaptığı sırada sokakta oynayan Ali Ömer Taş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan çocuk olay yerinde bulunan vatandaşların da yardımıyla aracından altından çıkartılarak Ceyhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

BABA AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ



Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken İslam D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı duyup hastaneye gelen baba Fuat Taş ayakta durmakta güçlük çekerken akrabaları acılı babayı teselli etmeye çalıştı. Savcının incelemesinin ardından Ali Ömer Taş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

