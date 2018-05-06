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Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 04:14 | Son Güncelleme

Adana'da boğazından bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da korkunç olay! Yol kenarında bulundu

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde, bir kişinin çığlık atarak çevresinden yardım istemesi üzerine evlerinden çıkan vatandaşlar, bu kişinin kanlar içerisinde yol kenarında yattığını görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, boğazının bıçakla kesildiğini ve aşırı kan kaybettiğini tespit ettikleri Emrah Derinpikap'ı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Derinpikap'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmada, Derinpikap'ın yaralı bulunduğu sokaktaki evinin iç ve dış duvarında da kan izlerine rastladı.

Anne ve babasının bir süre önce öldüğü belirtilen yaralının yalnız yaşadığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
adana bıçak kavga

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