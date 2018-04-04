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Adana'da mide bulandıran olay! Polis ekipleri gözlerine inanamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Adana'da bir at arabasının römorkunda kesilmiş halde at ve eşek iskeletleri ile kemikleri bulundu. Zabıta ekipleri at ve eşek etlerini açılan kuyuya gömerken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Adana'da bir at arabasının römorkunda, kesilmiş halde at ve eşek etleri bulundu. Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi'nde bir vatandaş 2 kişinin at arabasının römorkunda kesilmiş at ve eşek etlerinin taşındığını görünce, polisi arayarak ihbarda bulundu. Polis verilen adrese geldiğinde at arabasıyla at ve eşek eti taşıyan şahısları durdurmak istedi. Kısa süren kovalamanın ardından polis at arabasını durdurup şahısları da yakaladı. Zanlıların atına el konurken, römorkta bulunan at ve eşek iskeletlerinin yok edilmesi için zabıta ekiplerine haber verildi.

İHA'nın haberine göre gözaltına alınan 2 zanlı polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ise boş bir arazide çukur açarak at ve eşek etlerini buraya gömdü.

Adana'da alınan önlemlere rağmen bir türlü at ve eşek kesimlerinin önüne geçilemiyor.

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