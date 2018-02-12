Adana'da otobüste skandal görüntü

Adana'da özel bir halk otobüsü şoförü, kucağında çocuğu elinde de telefonla oynayarak otobüs kullandı. Trafikte tehlikeli anlar yaşatan şoför, görüntülendiğini anlayınca otobüsü durdurup çocuğu eşine verip yoluna devam etti.
Seyhan ilçesinde görüntülenen 01 J 0378 plakalı 8/A hattı şoförü, izinli olduğu gün eşi ve çocuğuyla otobüse binerek dışarı çıktı. Bu sırada 3 yaşlarındaki oğlunu da kucağına alan şoför uzun süre oğlu kucağında elinde de telefonla oynayarak yolculuk yaptı. Trafikte tehlikeli anlar yaşatan şoför görüntülendiğini görünce Kıyıboyu Caddesi'nde otobüsü durdurup oğlunu eşinin kucağına verip yoluna devam etti. (İHA)
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