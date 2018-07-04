Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Sarıçam İlçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir plastik fabrikasında olay meydana geldi. 20 yaşındaki Halef Alacra çalıştığı fabrikada, plastik öğütücüsünü temizlerken bilinmeyen bir nedenle içeresine düştü. Başka bir Suriyeli işçi arkadaşının öğütücüye düştüğünü fark etmeyip makineyi çalıştırması üzerine Alacra feci şekilde can verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Alacra’nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, makinayı çalıştıran ismi açıklamayan Suriyeli işçi gözaltına alındı.
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