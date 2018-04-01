HABER

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

Adana'nın Karataş ilçesinde tefeci oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı. Zanlıların aylık yüzde 10 ile faize para verdiği ödeyemeyenlerin mallarına zorla el koyduğu bu nedenle bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Adana'da tefeci operasyonunda 12 tutuklama

Adana'nın Karataş ilçesinde tefeci oldukları ileri sürülerek gözaltına alınan 17 kişiden 12'si tutuklandı.

Karataş'ta bir kişi savcılığa başvurarak maddi olarak zor durumda olduğu için tefecilerden borç para aldığını ancak aylık yüzde 10 faiz uyguladıkları için bir türlü ana parayı ödeyemediğini sürekli faiz ödediğini bu nedenle daha da zor durumda olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine Karataş Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat vererek konunun araştırılmasını istedi. Polis, Karataş ilçesinde 6 aylık bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın sonunda yaklaşık 40 şahsın tefecilerin ağına düşerek bunlardan ayda yüzde 10 faizle para aldıkları belirlendi.

Ayrıca zanlıların para verdikleri şahısların ödeme yapmaması halinde zorla senet imzalatıp mal varlıklarına el koyup kendi üzerine geçirdikleri öğrenildi. Bir müteahhidin 70 bin lira tefeciden para aldığı ödeyemediği için evleri ve arsalarına zanlıların el koyduğu müteahhidin bu nedenle intihar girişiminde bulunduğu da belirlendi.

Tefecilerden para alan çiftçi ve esnafın korkusundan polise gidemediği de öğrenildi. Polis bu tespitlerin ardından bir hafta önce şafak vakti Karataş'ta 20 adrese operasyon yaptı. 17 kişiyi gözaltına alan polis zanlıları bir hafta boyunca sorguladı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmedi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erol Ş., Ali Ş., İbrahim E., Hakan T., Özkan T., Yusuf E., Ersoy K., Yalçın K., Fevzi A., Aytaç T., Hikmet K.ile Hasan M. tutuklandı. Diğer 5 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (İHA)

Şafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da varŞafak baskını! İçlerinde 1 çocuk 5 kadın da var
FETÖ'de 5 kademeli yeni yapıFETÖ'de 5 kademeli yeni yapı
TOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladıTOKİ, Ataköy’deki arazisini park olarak İBB’ye kiraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Tefeci operasyon

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Bakanlık isimlerini açıklamıştı... Hileli ürün satan mekanlar tıklım tıklım!

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

Süleyman Soylu: Türkiye'de 'OHAL kalksın' diyenleri anlamıyorum

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İlginizi Çekebilir

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

İlkokulda iğrenç olay! 5'i kız 13 çocuğa cinsel istismar

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Nikahlı eşine zorla fuhuş yaptırmıştı! Vücudu bozulmasın diye bakın ne yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 polis ağır yaralı

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

İstanbul'da yürüyen merdivene düşmüştü! 'Parçalara ayrılacağım diye düşündüm'

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Çorum’da 15 yaşındaki iki kız çocuğu 1 haftadır kayıp

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

Kan donduran olay! Çocuklarını yolun ortasına bırakıp kaçtı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.