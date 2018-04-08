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Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:04 | Son Güncelleme

Adana'da telefonla arayıp kendisini 'başkomiser Kemal' olarak tanıtan bir kişi, emekli öğretmeni "FETÖ" tehdidiyle dolandırmaya çalıştı.

Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı

Edinilen bilgiye göre, evde oturan emekli öğretmen Selma Parlakgümüş'ü telefonla arayan bir kişi, kendisini 'başkomiser Kemal' olarak tanıtıp, "Senin yıllar önce nüfus cüzdanın kaybolmuş, bu da FETÖ'cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın" dedi. Parlakgümüş'ün evde bulunan kızı telefonu alarak, arayan kişinin dolandırıcı olduğunu anlayınca telefonu kapattı. Yeniden arayan dolandırıcılar, hakaret ve küfür edip telefonu kapattı.

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Kızının dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtulan emekli öğretmen, olayla ilgili bilgi almak için bankanın şubesine gitti. Bankadan ayrılan Parlakgümüş, kendisini 'başkomiser Kemal' olarak tanıtan bir kişinin aradığını belirterek, "Ben her ay maaşımı buradan çekiyorum. Bankada param varsa onu benim kimlik numaram, adım-soyadımla çekebileceklerdi. 'Senin yıllar önce nüfus kağıdın kaybolmuş, bu da FETÖ'cülerin eline geçmiş. Biz şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para yatıracaksın' deyince kızım telefonu alıp dolandırıcı olduklarını anladı" dedi.

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'SON ANDA KURTULDUM'

Nüfus cüzdanının 6 yıl önce kaybolduğunu ve yenisini çıkardığını kaydeden Selma Parlakgümüş, "Benim FETÖ ile ne işim var. Benim kızım telefonu aldı 'bunlar dolandırıcı' dedi, telefonu kapattı. Onlar da arayıp küfürlü konuştular. Ben de bankaya bildirmeye geldim. Her ay bütün faturalarım buradan ödeniyor. Nereden haberleri oldu her ay 100 lira telefon faturam olduğunu, bankaya sordum, 'sizle bir irtibatları mı var' dedim. Banka görevlileri durumu polise bildirdi. Dolandırılmaktan son anda kurtuldum" diye konuştu. (İHA)

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başkomiser kemal TELEFON dolandırıcılık adana

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Maalesef bankalar da dürüst değil, bilgi paylaşımı ya orda çalışan ya da bankanın kendisi yapmıştır. Yoksa adam bu kadar bilgiyi nereden bilecek.
hala bunlara inanan denyolar varmı ya
teyze yıllarca öğretmenlik yapmışsın yani okumuş yazmış eğitimli!!!!! bir kişisin o kadar uyarılarda bulunuluyor o kadar gerek radyolarda gerek televizyonlarda gerekse emniyetin cep telefonlarına varıncaya kadar bu tür dolandırılmalarla ilgili mesajları uyarıları geliyor hiç mi bunları okumadın haberin olmadı..demek kızın olmasa seni dolandıracaklardı öyle mi..vah yazık ki yazık..bunlar onca sene eğitim vermiş bizim çocuklarımıza..toplumun neden böyle olduğu apaçık ortada..buyurun..
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