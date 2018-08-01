Adana'da trenin çarptığı kişi ağır yaralandı

Olay, Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarındaki demiryolu üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, raylar üzerinde alkol alan Mustafa Ö., Ceyhan istikametine giden 18 vagonlu yük trenini fark etmedi.

20 METRE SONRA DURABİLDİ

Makinistin demiryolu üzerinde oturan Mustafa Ö.'yü fark etmesi üzerine korna çalıp durdurmaya çalıştığı tren, çarptıktan yaklaşık 20 metre sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle başından ağır yaralanan Mustafa Ö.'yü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken Mustafa Ö., Yüreğir Başkent Hastanesi'ne kaldırdı. Bilinci kapalı olduğu belirtilen Mustafa Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA / İHA)



