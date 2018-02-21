Adana'da 'yengeni seviyorum' sözü yüzünden cinayet

Edinilen bilgiye göre, olay Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi Y.Y. (17) Ramazan Salıç (34) ile mahalledeki tarlada alkol almaya başladı. Salıç, "Ben senin yengeni seviyorum, bu konuda da ben haklıyım hepinizi öldüreceğim" diye küfür etti. Ardından da silahını çıkartıp Y.Y.'nin alnına dayayarak ölümle tehdit etti. Bu sırada şahıs aşırı alkollü olduğu için çıkan arbedede yere düştü. Y.Y. yere düşünce silahı alıp Salıç'a doğrultarak "son bir isteğin var mı, artık senin son anların" dedi. Bunun üzerine Salıç, "Son isteğim beni sevdiğimle yan yana gömün, ama sen beni öldüremezsin sen erkek misin sıkamazsın" dedi. Y.Y. tetiğe basarak Salıç'ı vurup olay yerinden uzaklaştı. Y.Y. giderken de dereye düştü. Eve gidip üzerini değiştiren Y.Y. sabah hiçbir şey olmamış gibi Ceyhan ilçesinde bulunan okuluna gitti.
Selami Yıldız özel ekip kurdurdu
Bir süre sonra ise tarla yanından geçen bir vatandaş cesedi görüp polise haber verdi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Yumurtalık İlçe Amirliğine destek olması için özel bir ekip oluşturup ilçeye gönderdi. Araştırmayı derinleştiren özel ekip ve ilçe polisi tarlaya giden yoldaki bütün güvenlik kameraları tek tek incelendi. Polis anbean izlediği 86 güvenlik kamerasından Salıç'ın en son Y.Y. ile görüldüğünü tespit etti.
Polis, Y.Y.'yi okulda gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen Y.Y, deneyimli cinayet dedektifleri tarafından sorgulandı. Önce cinayeti işlemediğini söyleyen zanlı, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Zanlı, Salıç'ın kendisine yengesini sevdiğini, kavuşmalarına ailesinin engel olduğunu söyleyip küfrettiğini daha sonra da kafasına silah dayayıp küfrettiğini bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği ileri sürdü.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (İHA)
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