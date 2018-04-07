Adana'daki kanalda at arabasının görüntüsü sosyal medyayı salladı! Belediye'den açıklama geldi

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin kanalda ilerleyen at arabası ile ilgili esprili paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının beğenisini topladı.
Adana, bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın heyecanını yaşarken sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü, karnavalı gölgede bırakacak cinsten.
Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntüde iki kişinin at arabasıyla su kanalında yolculuk yaptığı görülüyor. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım alan video, 'Adana'da sıradan bir gün' olarak yorumlandı.
Kuvvetli akıntının da etkisiyle atın zorlanmadığı, arabanın suya gömülü olması nedeniyle hiç görülmediği, üzerindeki iki kişinin ise dizlerine kadar suya gömülü oldukları gözlendi. Sulama kanalı üzerindeki köprünün altından da geçen at arabası ve üzerindeki kişilerin kanala nasıl girdikleri ve nerede çıktıkları merak konusu oldu.
BELEDİYE MESAJ ATTI
Adana Belediyesi'nin resmi hesabıysa bu görüntüleri "Aylar öncesinde başkanımız @HuseyinSozlu bir ilke imza atarak at arabalarını yasaklamıştı. Fakat bunun sadece karayolunda yasak olduğunu zanneden çılgın Adanalılar var, onlara sesleniyoruz, KANALDA DA YASAK!" diyerek paylaştı.
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