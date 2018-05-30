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Adana-Ev kurşunladılar, polisten kaçamadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Adana'da bir eve av tüfeğiyle iki el ateş edip, ardından da polisten kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı.

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) Adana'da bir eve av tüfeğiyle iki el ateş edip, ardından da polisten kaçan zanlılar, kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi, 01 BJA 38 plakalı otomobille geldikleri bir eve av tüfeği ile ateş edip, olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgede zanlıları aramaya çıkan motosikletli Yunus ekibi, Obalar Caddesi'nde şüphelilerin otomobilini durdurmak istedi. Polisin uyarısını dinlemeyen zanlılar kaçınca, kovalamaca başladı. Obalar Caddesi'nden Güney Kuşak Bulvarı'na dönen zanlılar, daha sonra regülatör köprü üzerinden Yüreğir ilçesine geçti. Buradan da Karataş Yolu'na çıkıp, ardından da D-400 Karayolu Ceyhan yönünde kaçmaya devam eden zanlılar, polisin merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nde yola kurduğu kapandan geçti. Kaçtıkları yerin 20 kilometre uzağında lastikleri patlatılarak durdurulan otomobilden indirilen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İncirlik Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada bir miktar esrar ve iki adet av tüfeğine ait iki adet boş kartuş bulan ekipler, olay kullanılan av tüfeğine rastlamadı. TÜFEĞİ YOLA ATMIŞLAR Zanlıların, kaçış sırasında silahı araçtan attığından şüphelenen polisler, geldikleri güzergah boyunca arama yaptı. Ekipler, zanlılara ait av tüfeğini D-400 Karayolu Keresteciler sitesinin yakınında yol kenarında buldu. Suç aleti tüfek, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, otomobil ise detayla arama için İncirlik Polis Merkezi'ne çekildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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