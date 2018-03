Adana merkezli 15 ilde fuhuş operasyonu: 41 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 15 ilde, internet siteleri üzerinden fuhuş yapıldığı ihbarları üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 4'ü kadın, 41 kişiyi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte internet sitesi üzerinden fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İnternet sitesinin Gaziantep merkezli bir fuhuş çetesi tarafından kurulduğunu belirleyen ekipler, çetenin 10 ilde daha eskortluk sitesi işlettiğini tespit etti. Yapılan 4,5 aylık araştırmada, çetenin lideri ve sitelerin sahibinin İ.H.D. (44), internet sitesi yöneticilerin ise A.A. (34), M.Y. (32), K.K. olduğunu saptadı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, Adana merkezli Ankara, Gaziantep, Elazığ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Mersin, Kocaeli, İstanbul, Denizli, Muğla, Hatay, Diyarbakır ve Malatya'da 41 adrese 350 polis ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, İ.H.D., A.A., M.Y. ve K.K.'nin de aralarında bulunduğu 4'ü kadın, 41 kişiyi, insan ticareti, örgüt kurma, örgüte üye olma, fuhuşa teşvik ve zorlama, fuhuşa aracılık ve yer temini etmek suçlarından gözaltına aldı.

AYLIK 350 BİN LİRA KAZANIYORLAR

11 eskortluk sitesinde 52 kadına fuhuş yaptıran çetenin aylık 350 bin lira kazandığı ortaya çıktı. Ayrıca platin ve gold olarak iki tip üyeliğin bulunduğu sitelere, kadınların haftalık 300 ile 500 lira arasında değişen ücretler ödeyerek sitelere üye olduğu belirtildi.

YÖNETİCİ, ÇETE LİDERİNDEN PARA KAÇIRDI

Sitenin yöneticiliği yapan A.A., fuhuştan gelen parayı kardeşinin ve amcasının oğlunun banka hesaplarına aktararak İ.H.D.'den yüklü miktarda para kaçırdığı öğrenildi. A.A.'nin Gaziantep'teki evinde yapılan aramada ise İ.H.D.'den kaçırdığı değerlendirilen 365 bin lira bulundu.

Operasyonda Adana'da gözaltına alınan 17 kişi, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gaziantep'te gözaltına alınan çete lideri ve sitelerin sahibi İ.H.D., yöneticiler A.A., M.Y. ve K.K. ile diğer illerde gözaltına alınan 20 kişinin de Adana'ya getirileceği bildirildi.

