Adana merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 21 kentte Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 şüpheliden 24'ü adliyeye sevk edildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün askeri yapılanmasına yönelik 21 ilde operasyon düzenlediği operasyonda çoğunluğu muvazzaf 40 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 24'ü sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sının ise sorgusunun devam ettiği belirtildi.
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