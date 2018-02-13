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Adana merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 100 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 09:24 | Son Güncelleme

ADANA merkezli 9 ilde internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın, 100 kişi gözaltına alındı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA merkezli 9 ilde internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda çoğu kadın, 100 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde ara yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde alınan şüphelilerin ise aynı gün içinde Adana'ya getirileceği bildirildi.

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