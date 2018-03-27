Adana merkezli eskort sitesi operasyonu: 41 gözaltı

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden site kurup 52 kadına fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda çete liderinin de aralarında bulunduğu 4’ü kadın 41 kişi gözaltı alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden fuhuş çetesi kuranlara yönelik Adana merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Denizli Muğla, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Antalya, İstanbul, Çorum ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü kadın 41 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında çete lideri İ.H.D. (44) ve yardımcısı A.A’nın (35) da bulunduğu öğrenildi.

Eskort sitesi geliri 350 bin TL, fuhuş yapan kadının geliri 40 bin TL

Düzenlenen operasyonda 11 ayrı eskort sitesi olduğu tespit edilirken, çete lideri İ.H.D.’nin 52 kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Çete liderinin bu sitelerden aylık 350 bin TL gelirinin olduğu belirtilirken site üzerinden fuhuş yapan kadınların ise aylık 40 bin TL kazandığı öğrenildi.