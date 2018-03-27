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Adana merkezli eskort sitesi operasyonu: 41 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 09:01 | Son Güncelleme

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden site kurup 52 kadına fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda çete liderinin de aralarında bulunduğu 4’ü kadın 41 kişi gözaltı alındı.Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden fuhuş çetesi kuranlara yönelik Adana merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Denizli Muğla, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Antalya, İstanbul, Çorum ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda internet üzerinden site kurup 52 kadına fuhuş yaptırdığı öne sürülen çeteye yönelik yapılan operasyonda çete liderinin de aralarında bulunduğu 4’ü kadın 41 kişi gözaltı alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet üzerinden fuhuş çetesi kuranlara yönelik Adana merkezli Ankara, Gaziantep, İstanbul, Eskişehir, Kocaeli, Denizli Muğla, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Antalya, İstanbul, Çorum ve Mersin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4’ü kadın 41 kişi gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınanlar arasında çete lideri İ.H.D. (44) ve yardımcısı A.A’nın (35) da bulunduğu öğrenildi.

Eskort sitesi geliri 350 bin TL, fuhuş yapan kadının geliri 40 bin TL
Düzenlenen operasyonda 11 ayrı eskort sitesi olduğu tespit edilirken, çete lideri İ.H.D.’nin 52 kadına fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Çete liderinin bu sitelerden aylık 350 bin TL gelirinin olduğu belirtilirken site üzerinden fuhuş yapan kadınların ise aylık 40 bin TL kazandığı öğrenildi.

Escort sitesi üzerinden karısına fuhuş yaptırıyor
Düzenlenen operasyon kapsamında 41 yaşındaki B.U. site üzerinden 35 yaşındaki karısı M.U.’ya fuhuş yaptırdığı öğrenildi. Şahıslar yapılan baskında gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yardımcısı liderini dolandırdı
Çete liderinin yardımcısı olan A.A. çete lideri İ.H.D.’ye sitelerden para gelmediğini söyleyerek kardeşi ve amcasının oğlu adına açtırdığı hesaplara 325 bin TL yatırarak çete liderini dolandırdığı öğrenildi. A.A’ın evinde bulunan kasa içeresinde 365 bin TL para ele geçirildi.

Site haftalık ilan sistemiyle çalışıyor
Kurulan eskort sitelerinin haftalık ilan ile çalıştığı belirtilirken, sitenin alt bölümüm 300 TL iken sitenin üst bölümün 500 TL olduğu öğrenildi. Siteye verilen ilanlardan ise aylık bin 200 TL ile 2 bin TL kazanç elde ettikleri öğrenildi. Sitenin gold üyelik özelliği bulunurken bu üyelik de verilen diğer ilanlara göre daha büyük olduğu ve daha üst bölümde yer aldığı belirtildi.
Öte yandan, Malatya’da yakalanan 46 yaşındaki Kasım K.’ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından kapatılan sitelerin özel bir programla açarak sitelere teknik destek verdiği öğrenildi.

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