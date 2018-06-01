Adana merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 30 asker adliyede

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA'da merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında üst düzey subayların da olduğu 30 asker, adliyeye sevk edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs Perşembe günü Adana merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi. Adana, İstanbul, Ankara, Mersin, Aydın, Diyarbakır, Siirt, Balıkesir, Karaman, Isparta, Muş, Erzurum ve Kırklareli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda; 3 yarbay, 3 binbaşı, 1 yüzbaşı, 4 teğmen ve 19 astsubay gözaltına alındı. Adana'ya getirilen ve halen görevde olan 30 asker, sorgularının ardından bugün Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. FETÖ şüphelisi askerler, güvenlik önlemleri alınarak, adliyeye sevk edildi.
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