HABER

Adana merkezli muvazzaf teğmen ve astsubaylara FETÖ operasyonu: 30 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 12:53 | Son Güncelleme

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldıkları belirlenen 40 muvazzaf teğmen ve astsubayın yakalanması için 21 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.FETÖ/PDY’nin muvazzaf asker ayağına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce çalışma başlattı.

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) içinde yer aldıkları belirlenen 40 muvazzaf teğmen ve astsubayın yakalanması için 21 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.
FETÖ/PDY’nin muvazzaf asker ayağına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay önce çalışma başlattı. Yapılan bu çalışma sonucunda 21 ilde görev yapan 40 teğmen ve astsubayın FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Bu tespitlerin ardından polis bugün şafak vakti operasyon için düğmeye bastı. 21 ilde eş zamanlı olarak 50 adrese operasyon yapan polis şu ana kadar 30 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındığı, operasyonun sürdüğü bildirildi.

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi!Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi!
OHAL niye devam ediyor?OHAL niye devam ediyor?
Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!Meteoroloji uyardı: Bu sabaha dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Boş arazide yakalandı! İğrenç olay

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Çıplak çocuk resimleri paylaşıyordu... Tutuklandı!

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.