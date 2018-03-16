Adana merkezli uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

Adana merkezli 4 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 7’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin, Şanlıurfa ve Van’da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı olarak 13 Mart günü operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonda şüphelilerin adreslerine şafak vakti girildi.

Yapılan aramalarda evlerde esrar ve paketler halinde eroin bulundu. Gözaltına alınan 12 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7’si tutuklandı, 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.