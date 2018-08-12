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Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 17:04 | Son Güncelleme

Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Küp Şelalesi'nde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu. Adana'dan AFAD ekipleri ve dalgıç polisler, kurtarma çalışmaları için olay yerine sevk edildi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde mağaraya giren 6 kişiden 3'ü kayboldu

Edinilen bilgiye göre olay, Aladağ ilçesi Küp Şelaleleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, Küp Şelaleleri'ne gezmeye giden 1'i kadın 6 kişi, su dolu mağaraya girdi. Bir süre sonra mağaraya girenlerden 3'ü dönerken 15 yaşındaki kız çocuğu ile 2 erkek geri dönmedi.

HEMEN POLİSE HABER VERDİLER

Mağaradan çıkan 3 kişi, diğerlerine ulaşamayınca durumu hemen polise haber verdi. Adana'dan AFAD ekipleri ve dalgıç polisler, kurtarma çalışmaları için olay yerine sevk edildi. Şelaleye varan dalgıç polisler, mağaradaki 3 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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