HABER

Adana otomobil hırsızlığı: Baba, aküyü de çalmışlar

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 11:40 | Son Güncelleme

Adana'da kaportacıya onarılması için bıraktığı otomobili çalındıktan sonra polis tarafından bulunan Asım Taşçı, teslim almaya gittiği aracını görünce hayatının şokunu yaşadı. Krediyle aldığı aracından birçok parçanın söküldüğünü fark eden Taşçı'nın babasına 'Baba, aküyü de çalmışlar' tepkisi kameralara yansıdı.

Adana'da kuaförlük yapan 23 yaşındaki Asım Taşçı, trafik kazasında hasar gören aracını onarması için kaportacı Cengiz S. (42) ile 10 bin lira karşılığında anlaşınca aracını çekiciyle merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki tamirhaneye getirdi.

Taşçı, bir süre sonra tamirhanenin önünde park halinde olan aracının çalındığını öğrenip durumu polise bildirdi. Taşçı ihbarında, kaportacıda çalışan Mükremin Ö.'nün kendisine aracının parçalarını söküp satmayı teklif ettiğini ancak kabul etmeyince "aracını götürmesini, aksi halde aracının başına bir şey gelebileceğini söylediğini" iddia etti.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mükremin Ö.'yü gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada aracın Mükremin Y.'nin bağlantılı olduğu Ali Y. tarafından Osmaniye'ye götürüldüğü tespit edildi.

Şüpheli Ali Y. de gözaltına alınırken, bulunan araç ise çekiciyle Adana Emniyet Müdürlüğü otoparkına getirildi.

n

5a7ab50018c7731f18e25220

OTOMOBİLİ GÖRÜNCE YIKILDI: BABA, AKÜYÜ DE ÇALMIŞLAR

Aracını teslim almak için babası Aydın Taşçı ile emniyet müdürlüğüne gelen Asım Taşçı, araçta inceleme yapınca çoğu işe yarayan parçalarının sökülüp alındığını fark etti.

Bu esnada babası Aydın Taşçı'ya da "Baba, aküyü de çalmışlar" diye tepki vermesi kameralara yansıyan Asım Taşçı, yaptığı açıklamada, aracını banka kredisiyle aldığını belirtti.

Kredi borcu bitmeden kaza yaptığını anlatan Taşçı, "Aracın işe yarayan bütün parçalarını sökmüşler. Beni zarara uğratanlardan şikâyetçiyim" dedi. Şüpheliler Mükremin Ö. ile Ali Y. ise emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana AKÜ hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

Sedat Peker'in masasına gelen Sibel Can'a şok!

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

FETÖ'den yargılanan subay, 'Şanslısınız lan, ihtilal de gördünüz' demiş

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

8 yaşındaki 3 çocuğa tecavüz etti, kendi kanlarını içmeye zorladı!

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Takdir etmişler. Madem anlaştın adamın parasını neden vermıyon neden bulmadın? suya giren ıslanır koçççç. Sen adamla anlaş sonra adamın yerini park yeri gibi kullan. Neyse takdir etmişler. Ailenin durumu yoksa arabaya binmeyeceksin. Bişi diyecem de neyse ....
Kaportaci sana başta geçirmiş 10 milyara sifirdan araba yapilir
nasıl haber bu ya adama senaryo yazıp prodüksiyon yapmışlar herif te malak gibi bişey ama malesef hepimiz bazen şuursuz ca saçma sapan bi işler yapıyoruz kenarda 10 paramız yok nelere kalkışıyoruz
Ya hırsız falan ne yazıyorsunuz bu ülkenin böyle alenien HIRSIZ sözcüğüne alerjisi var.
pert olmuş zaten
Diğer Haberler
Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevkedildi

Kadına pizzacıda silahlı saldırı, saldırgan adliyeye sevkedildi

Lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Lastik botta 60 kaçak göçmen yakalandı

Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Telefonla 27 bin 250 lira dolandırıcılığa 17 tutuklama

Yoldan çıkan otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Yoldan çıkan otomobil sarımsak tarlasına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır’daki birliğinde kalp krizi geçiren uzman çavuş memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’daki birliğinde kalp krizi geçiren uzman çavuş memleketi Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

Kızıltepe’de otomobil öğrenci servisine çarptı

Kızıltepe’de otomobil öğrenci servisine çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.