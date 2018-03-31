HABER

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

Adana polisi, 20 ilde yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya çaldığı ileri sürülen 3 kadını hırsızlık yaparken yakaladı.Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72136 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Adana polisi, 20 ilde yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya çaldığı ileri sürülen 3 kadını hırsızlık yaparken yakaladı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi 72136 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan 20 kaydı bulunan Pınar O., 25 kaydı bulunan Muazzez T. ve 35 kaydı bulunan Gülcan Ç. hırsızlık yapmak için Kamil Gül Apartmanına girdi. Kadınlar daha sonra daireleri gezerek kapılarının açık olup olmadığını kontrol etmeye başladı. Kapılarının 3 kadın tarafından kontrol edildiğini fark eden H.E. polisi aradı. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Eve giremeyen kadınlar kapı önünde buldukları 1 çift spor ayakkabısını çaldıktan sonra apartmandan çıkmak için harekete geçti. Bu arada apartmana gelen polis ekipleri, kadınları suçüstü yakalayarak emniyete götürdü.

"Soymadıkları il kalmamış"
Emniyete getirilen kadınların GBT sorgusu ve yapılan parmak izi çalışmalarından, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Uşak, Denizli, Kütahya, Düzce, Kırklareli, Aydın, Konya, Osmaniye, Hatay, Kocaeli, Burdur, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Giresun olmak üzere toplam 20 şehirde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Zanlıların girdikleri evlerden yaklaşık 200 bin lira değerinde eşya, para ve altın çaldıkları ileri sürüldü.

Temizlik bahanesi
Kadınlar, emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar, "Biz hırsız değiliz apartmana yöneticiyle temizlik işini görüşmek için girmiştik. Hırsızlık yapmadık" diyerek kendilerini savundu. Kadınlar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı

1 / 6

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı
2 / 6

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı
3 / 6

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı
4 / 6

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı
5 / 6

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı
6 / 6

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı

Adana polisi 20 ilde hırsızlık yapan kadınları yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

İstanbul'da dev operasyon: 155 gözaltı

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Dehşet! Arkadaşının boğazını keserek öldürdü!

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

Oyun salonu diye kiralayıp bunu yapmışlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.