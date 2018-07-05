HABER

Adana uçağı Sahiba Gökçen'e zorunlu iniş yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 19:56 | Son Güncelleme

ANADOLU Jet'in İstanbul'dan havalanan Adana uçağı havada arızanması nedeniyle yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş yaptı.

ADANA, (DHA)- ANADOLU Jet'in İstanbul'dan havalanan Adana uçağı havada arızanması nedeniyle yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüş yaptı.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalima'nından Saat 16.00'da Adana'ya gitmek üzere kalkış yapan Anadolu Jet'e ait uçak, Aksaray yakınlarında arıza yapması üzerine dönüş yapmak zorunda kaldı. Uçağın yeniden Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesinin ardından yolcular bir başka uçağa aktarıldı. Yaklaşık 2 saatlik rötarın ardından yolcular yeniden Adana'ya gönderildi.

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!
Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı (2)Datça'da 5 dönüm makilik alan yandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığında dikkat çeken detay! İşte borçlu olduğu tek iş adamı...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Elbise dolabından çıkanlar jandarmayı bile şaşırttı

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Bağcılar'da 6 yaşındaki kız çocuğuna okulda darp iddiası!

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

İstanbul'da mezarlıkta pompalı dehşeti! Eşi ve kayınbiraderini vurdu

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.