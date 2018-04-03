Adana’da 1 ayda 67 ’torbacı’ tutuklandı

Adana’da, mart ayında "torbacı" diye tabir edilen satıcılara yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 376 şüpheliden 67’si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, mart ayında "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına ve bunlara uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik, merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

79 mahallede yapılan baskınlarda 376 zanlı yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 231 kilogram 675 gram esrar, 18 kilogram 635 gram eroin, 9 bin 440 uyuşturucu hap, 146 gram sentetik uyuşturucu, 222 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 920 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 67’si tutuklandı.