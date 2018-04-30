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Adana'da 15 araçlı zincirleme kaza: 16 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

ADANA'da, kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen yolcu minibüsünün sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu.

Adana'da 15 araçlı zincirleme kaza: 16 yaralı 

ADANA,(DHA)- ADANA'da, kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen yolcu minibüsünün sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yolcu minibüsü ile 11 otomobil hasar görürken, 2 motosiklet ve 1 bisiklet kullanılamaz hale geldi, 16 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde D-400 karayolundaki Trafik Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. yönetimindeki 01 M 0180 plakalı yolcu minibüsü, Trafik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı. Yolcu minibüsü ve 11 otomobilin hasar gördüğü kazada, 2 motosiklet ve 1 bisiklet kullanılamaz hala geldi. Kazada bir taksi şöförünü itfaiye ekibi sıkıştığı aracından kurtarırken, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya neden olan minibüs şöförü gözaltına alındı.

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Adana'da 15 araçlı zincirleme kaza: 16 yaralı Adana'da 15 araçlı zincirleme kaza: 16 yaralı Adana'da 15 araçlı zincirleme kaza: 16 yaralı Adana'da 15 araçlı zincirleme kaza: 16 yaralı

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