Adana'da 15 araçlı zincirleme kaza: 16 yaralı 

ADANA,(DHA)- ADANA'da, kırmızı ışıkta durmadığı iddia edilen yolcu minibüsünün sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu. Kazada yolcu minibüsü ile 11 otomobil hasar görürken, 2 motosiklet ve 1 bisiklet kullanılamaz hale geldi, 16 kişi yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde D-400 karayolundaki Trafik Şube Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. yönetimindeki 01 M 0180 plakalı yolcu minibüsü, Trafik kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı. Yolcu minibüsü ve 11 otomobilin hasar gördüğü kazada, 2 motosiklet ve 1 bisiklet kullanılamaz hala geldi. Kazada bir taksi şöförünü itfaiye ekibi sıkıştığı aracından kurtarırken, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya neden olan minibüs şöförü gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis istemi!
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı
'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece
Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti
Yunan Savunma Bakanı Kammenos ülkeyi karıştırdı! 'Bu adam beyinsiz’
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Okuyucu Yorumları 0 yorum