Adana’da 18 yaşındaki genç kızın gölde cesedi bulundu

Adana’da 18 yaşındaki bir genç kızın gölde cesedi bulundu. 15 yıl önce gelini tarafından oğlu öldürülen kadın ise, genç kızın cesedini görünce gözyaşlarına boğuldu.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Göl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adnan Menderes Bulvarı’nda göl kenarında gezen 3 genç kız gölün kıyı kısmında hareketsiz halde yatan bir genç kız olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Polisin yaptığı çalışmada cesedin 18 yaşındaki Gülcan Kırcalı’ya ait olduğu tespit edildi. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken, bir görgü tanığı genç kızın sabah saatlerinde göl kenarındaki kaldırımda oturduğunu söyledi. Bu arada kaldırımdan geçen meraklı vatandaşlar genç kızın cesedini görmek için adeta birbiriyle yarıştı.

15 yıl önce oğlu öldürülen kadın ağladı

Adnan Menderes Bulvarı’nda eşiyle birlikte gezen Özgür Yoldaş isimli yaşlı kadın, genç kızın cesedini görünce ağlamaya başladı. Yoldaş, 15 yıl önce oğlu Murat Yoldaş’ın (43) gelini Rabia Yoldaş (42) tarafından öldürüldüğünü, aynı acıyı çektiği için çok duygulandığını belirterek, "Gencecik kız hayatını kaybetmiş. Allah sizi korusun. Ben de aynı acıyı yaşadığım için bu acının ne demek olduğunu çok iyi bilirim. 15 yıl önce oğlumu kaybettim" dedi.

Genç kızın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Genç kızın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.