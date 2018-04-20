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Adana'da 2 bin 155 polisle hava destekli asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 01:14 | Son Güncelleme

ADANA'da, 2 bin 155 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 63 kişi yakalandı.

Adana'da 2 bin 155 polisle hava destekli asayiş uygulaması

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 2 bin 155 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 63 kişi yakalandı. Polislerin bir otomobilde yaptığı aramada ise Veli K. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği bulunan kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kent genelinde Şehit Polis Volkan Çay'ın adının verildiği genel asayiş uygulaması yapıldı. 2 bin 155 polisin görev aldığı ve 4 özel eğitimli köpeğin yer aldığı uygulamada, helikopterle de havadan destek verildi. 25 noktada gerçekleşen uygulamada 14 bin 820 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 63 aranan şahsı yakaladı. 28 kişiye yapılan adli ve idari işlemler neticesinde 58 bin 67 lira ceza kesildi. Ayrıca kontrol edilen 6 bin 524 araçtan aranan 43 araç yakalandı, 28 araç trafikten men edildi, 74 araca ise çeşitli suçlardan 86 bin 267 lira para cezası kesildi.
SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI
Şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, araçta bulunan Veli K.'nın üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte polis kimliği buldu. Veli K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca uygulama genelinde 15 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsat av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet, çok miktarda farklı cinslerde uyuşturucu madde ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ
Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Yıldız, Denizli Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Mahalledeki bir kahvehaneye giren Yıldız, suç oranın yüksek olduğu mahallede vatandaşların uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadelede polise yardımcı olmalarını istedi. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nde uygulama hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlular ile 7/24 mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 2 bin 155 polisle hava destekli asayiş uygulamasıAdana'da 2 bin 155 polisle hava destekli asayiş uygulamasıAdana'da 2 bin 155 polisle hava destekli asayiş uygulamasıAdana'da 2 bin 155 polisle hava destekli asayiş uygulaması

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