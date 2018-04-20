HABER

Adana'da 2 bin 155 polisle hava destekli asayiş uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:46 | Son Güncelleme

ADANA'da, 2 bin 155 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 63 kişi yakalandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 2 bin 155 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan asayiş uygulamasında aranan 63 kişi yakalandı. Polislerin bir otomobilde yaptığı aramada ise Veli K. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği bulunan kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kent genelinde Şehit Polis Volkan Çay'ın adının verildiği genel asayiş uygulaması yapıldı. 2 bin 155 polisin görev aldığı ve 4 özel eğitimli köpeğin yer aldığı uygulamada, helikopterle de havadan destek verildi. 25 noktada gerçekleşen uygulamada 14 bin 820 kişinin kimlik sorgusunu yapan ekipler, 63 aranan şahsı yakaladı. 28 kişiye yapılan adli ve idari işlemler neticesinde 58 bin 67 lira ceza kesildi. Ayrıca kontrol edilen 6 bin 524 araçtan aranan 43 araç yakalandı, 28 araç trafikten men edildi, 74 araca ise çeşitli suçlardan 86 bin 267 lira para cezası kesildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI

Şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, araçta bulunan Veli K.'nın üzerinden kendi adına düzenlenmiş sahte polis kimliği buldu. Veli K., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca uygulama genelinde 15 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsat av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici ve delici alet, çok miktarda farklı cinslerde uyuşturucu madde ve 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Uygulama noktalarını gezen Emniyet Müdürü Yıldız, Denizli Mahallesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Mahalledeki bir kahvehaneye giren Yıldız, suç oranın yüksek olduğu mahallede vatandaşların uyuşturucu ve diğer suçlarla mücadelede polise yardımcı olmalarını istedi. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü'nde uygulama hakkında bilgi veren Yıldız, suç ve suçlular ile 7/24 mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

AK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attıAK Partili Şentop canlı yayında kahkaha attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
AK Parti'den erken seçim açıklamasıAK Parti'den erken seçim açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

İlginizi Çekebilir

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

İzmir'deki işadamı cinayetinde korkunç ayrıntılar! Sonunda itiraf etti

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı! (İstanbul hava durumu)

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.