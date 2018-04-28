Adana'da 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polisin baskın yaptığı bir depoda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir evin deposuna baskın yaptı. Yapılan aramalarda variller içinde 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu. Ele geçirilen akaryakıtın benzin veya mazot olmadığı tespit edildi. Akaryakıtın türünün belirlenmesi için numuneler alındı. Olayla ilgili ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
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