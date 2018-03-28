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Adana’da 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 10:07 | Son Güncelleme

Adana’da bir otomobilde 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada 01 RU 461 plakalı otomobilde kaçak sigara olduğunu tespit etti.

Adana’da bir otomobilde 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada 01 RU 461 plakalı otomobilde kaçak sigara olduğunu tespit etti. Polis, otomobilin Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde hareket halinde olduğunu belirledi. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamanın ardından otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

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