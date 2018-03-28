Adana’da 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana’da bir otomobilde 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada 01 RU 461 plakalı otomobilde kaçak sigara olduğunu tespit etti. Polis, otomobilin Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde hareket halinde olduğunu belirledi. Polisin "dur" ihtarında bulunduğu otomobil, kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamanın ardından otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü
Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia
Kim Jong-un, ilk yurt dışı ziyaretinde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü
iPhone The iTunes store is unable to process purchases at this time hatası nedir? Apple'daki hata nasıl çözülür?
Balistik füze saldırısına Kral Selman'dan sert yanıt: Karşılık verilecek
GetContact uygulamasını indirenler dikkat! 'Kim nasıl kaydetmiş' diye sorarken tehlikede olabilirsiniz
Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın
Boş arazide yakalandı! İğrenç olay
Atatürk'e küfür etti! Tepkiler çığ gibi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı
Reddedilmeye dayanamadı tam 65 kilo verdi! İşte son hali
Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti
Okuyucu Yorumları 0 yorum