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Adana'da 200 kişi birbirine girdi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

FİLM ÇEKİLİYOR SANDILAR Adana’da minibüs ve otobüs kooperatiflerinin yol güzergahı nedeniyle yaklaşık 200  kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgayı görenler film çekildiğini zannettiklerini söyledi.

Adana'da 200 kişi birbirine girdi (2)

FİLM ÇEKİLİYOR SANDILAR
Adana’da minibüs ve otobüs kooperatiflerinin yol güzergahı nedeniyle yaklaşık 200 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgayı görenler film çekildiğini zannettiklerini söyledi.
Bölgede oturanlar, olayı cep telefonlarıyla görüntülemek için balkonlarına akın etti. Kavga sırasında dükkanı zarar gören bir işletmeci pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerinde ellerinde sopalarla karşı grubu kovalanlayan çok sayıda şoförü görenler film çekildiğini sandıklarını söyledi. Bölgede çevik kuvvet polislerinin güvenlik tedbiri devam ediyor.

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Adana'da 200 kişi birbirine girdi (2)Adana'da 200 kişi birbirine girdi (2)Adana'da 200 kişi birbirine girdi (2)

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