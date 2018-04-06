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Adana’da 24 muvazzaf asker FETÖ’den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 11:15 | Son Güncelleme

Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 24 muvazzaf asker tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 28 Mart günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto askerlerine yönelik operasyon başlattı.

Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 24 muvazzaf asker tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 28 Mart günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto askerlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 21 ilde çoğu muvazzaf olan 40 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar 9 gün sorgulandıktan sonra 24’ü dün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 24 asker tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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