Adana’da 24 muvazzaf asker FETÖ’den tutuklandı

Adana merkezli 21 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 24 muvazzaf asker tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 28 Mart günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) kripto askerlerine yönelik operasyon başlattı. Operasyonda 21 ilde çoğu muvazzaf olan 40 zanlı gözaltına alındı.
Zanlılar 9 gün sorgulandıktan sonra 24’ü dün adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 24 asker tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var
İstanbul merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: Hakim-savcı aday adayları için yakalama kararı
Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı
İnsanlık ölmemiş dedirten görüntü bu kez ABD'den geldi
Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi
Rusya'dan 'İngiltere'ye ateşle oynuyorsunuz' uyarısı
Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu
Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum