Adana'da 250 kadın gönüllü asker olmak istedi

Yusuf BAŞTUĞ/ ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 250 kadın, Zeytin Dalı Harekatı'nda gönüllü askerlik yapmak için Adana Askerlik Şubesi Başkanlığı'na dilekçe verdi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla merkez Yüreğir İlçesi'nde bulunan Askerlik Şubesi'ne gelen kadınlar, sloganlar atarak Afrin'deki Mehmetçiklere destek verdi. Askere gitmek isteyen kadınlar adına konuşan Halime Büyükgüzel, "Kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimizle Zeytin Dalı Harekatı'nda omuz omuza mücadele etmek istiyoruz" dedi. Görevli askerler de kadınlara teşekkür etti.
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