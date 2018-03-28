HABER

Adana'da 27 muvazzafa FETÖ gözaltısı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

GÖZALTI SAYISI 41 OLDU Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 41'e ulaştı.

Adana'da 27 muvazzafa FETÖ gözaltısı (2)

GÖZALTI SAYISI 41 OLDU
Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonunda gözaltına alınanların sayısı 41'e ulaştı. Çoğunluğu subay olan şüpheliler, sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da 27 muvazzafa FETÖ gözaltısı (2)

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddiaAbdullah Gül ile ilgili bomba iddia
Diyanet'ten 'Barbie Bebek' çıkışıDiyanet'ten 'Barbie Bebek' çıkışı
Afrin casusu yakalandı!Afrin casusu yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Çırılçıplak çatıya çıkan genci 'Çay içelim' diyerek ikna etti

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

Tükürülen pizzayı yiyen kişiden olay sözler: Tam üçüncü dilimi ısırdığımda...

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

'Hülya’yı öldürdüm, elbise dolabına koydum' demişti! Cani koca hakkında karar verildi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

Adana'da akılalmaz olay! Dertleşme bahanesiyle çağırdı bu hale getirdi!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

İstanbul'da zabıta krizi! Birbirlerine giirdiler!

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

Baraj gölüne düşen cipi kaybolmasın diye üzerinde bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.