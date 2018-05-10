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Adana'da 318 kaçak göçmen ile 16 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 17:41 | Son Güncelleme

ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yaptığı operasyonda 318 göçmeni Antalya ve Mersin'den yurt dışına çıkarmaya çalışan 16 kişiyi yakaladı.

Adana'da 318 kaçak göçmen ile 16 organizatör yakalandı

ADANA, (DHA) - ADANA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yaptığı operasyonda 318 göçmeni Antalya ve Mersin'den yurt dışına çıkarmaya çalışan 16 kişiyi yakaladı.
Jandarma görevlileri, insan kaçakçılığı yaptığını belirlediği şebekeyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Sürdürülen soruşturma kapsamında şebekenin 5 üyesi Antalya-Manavgat İlçesi açıklarında 205 göçmeni, 8 üyesi ise Mersin-Silifke İlçesi açıklarında 113 göçmeni tekne ile yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları sırasında yakalandı. Jandarma ayrıca sürdürdüğü operasyonda 3 kişiyi daha yakalayıp gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 16 şüpheli geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. İnsan kaçakçılığı ile ilgili 3 kişi hakkında da yakalama emri çıkarıldı. Göçmenlerin ise ülkelerine sınır dışı edileceği belirtildi.

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Adana'da 318 kaçak göçmen ile 16 organizatör yakalandıAdana'da 318 kaçak göçmen ile 16 organizatör yakalandıAdana'da 318 kaçak göçmen ile 16 organizatör yakalandıAdana'da 318 kaçak göçmen ile 16 organizatör yakalandı

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