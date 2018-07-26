Adana'da 3'ü kadın 44 kaçak göçmen yakalandı

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Suriye uyruklu 3'ü kadın 44 kişi yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesine bağlı D400 karayolu Polis Okulu yakınlarında şüphelendikleri iki minibüsü durduran polis ekipleri, kimlik kontrolü yaptı. Minibüste bulunan Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen 3’ü kadın 44 Suriyeli yakalandı. Kaçaklar parmak izi ve ifadeleri alınmak üzere Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Suriyelilerin yapılan işlemlerin ardından Adana Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Samsun'daki korkunç cinayet güvenlik kamerasına yansıdı!
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Celal Uzunkaya atandı!
Diyarbakır karıştı! Arazi anlaşmazlığı sonrası silahlar konuştu: Çok sayıda yaralı var!
Yunan feribotu arızalandı: 168 yolcu vardı... Türkiye harekete geçti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iğrenç olay! Belediye otobüsünde erkek...
ABD’den rahip Brunson hakkında flaş açıklama
MEB'den ders kitapları için FETÖ uyarısı! O belge ortaya çıktı!
Mars'ta su birikintisi bulundu! İnsanlığın tarihini değiştirecek buluş
İYİ Parti'de olağanüstü kurultay tarihi belli oldu!
Meral Akşener'in evinin önüne mektuplar bırakıldı
Doğum anı böyle görüntülendi
Bunları biliyor musunuz?
Okuyucu Yorumları 0 yorum